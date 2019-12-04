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Yunanistan'da Türkiye doğalgazı buldu iddiası

Yunanistan'da bugünün gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz bulduğuna dair iddialar vardı.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 21:13..
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Yunanistan'da Türkiye doğalgazı buldu iddiası

Yunanistan'da Kathimerini gazetesi Türkiye'ni Doğu Akdeniz'de doğalgaz bulduğunu yazdı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulduğu öne sürülen iddia, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos’a ait.

Angelos Syrigos gazete için kaleme aldığı makalede Türkiye’nin geçtiğimiz iki hafta içinde Birleşmiş Milletler’e Doğu Akdeniz’le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya’yla yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı.

Yunanistan'da Türkiye doğalgazı buldu iddiası

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE ATAĞA KALKTI"

Bu hamlelerin sebebinin Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi’ olduğunu öne süren Yunan profesör, “Türkiye Doğu Akdeniz’de atağa geçti” diyerek şu iddiayı ortaya attı:

"İTALYANLARIN TERK ETTİĞİ BÖLGEDE BULDULAR"

Türkiye’nin Kıbrıs’taki müzakereleri geciktirmesinin nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İtalyan şirketi Eni’ye lisansını verdiği Blok 3’te büyük bir gaz rezervi tespit etmiş durumda.

Şubat 2018’de, Eni’nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri tarafından durduruldu. Ankara’nın amacı, Blok 3’te sondaj, keşif ve değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır”.

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.

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