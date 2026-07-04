Yunanistan'da Türkiye ve Mısır analizi: Yalnız kaldık

Yunanistan'da Emekli Korgeneral Konstantinos Loukopoulos tarafından kaleme alınan analiz, Yunanistan ile Mısır arasında yaşanan gerilimi gözler önüne serdi.

Loukopoulos, Mısır ve Türkiye arasındaki mevcut stratejik iş birliği düzeyinin ani bir jeopolitik değişim olmadığını, aksine her iki ülkenin de sürekli çatışmanın artık stratejik çıkarlarına hizmet etmediğini fark etmesiyle başlayan, birkaç yıl öncesine dayanan kademeli bir sürecin sonucu olduğunu belirtti.

"ATİNA'NIN HAYAL KIRIKLIĞI"

Bu durum karşısında Yunanistan'ın ise erken zafer sarhoşluğuna kapıldığını vurgularken Atina'nın büyük hayal kırıklığına uğradığının altını çizdi.

Ülkesinin Yunanistan-Mısır stratejik ilişkisi etrafında sıklıkla abartılı iletişim söylemleri geliştirildiğini aktaran Loukopoulos, neredeyse değişmeyen, kalıcı özellikler kazanmış bir stratejik yakınlaşma izlenimi yaratıldığına vurgu yaptı.

Ancak gerçeğin böyle olmadığını aktaran Loukopoulos, Mısır'ın Türkiye ile köprülerini kapatmadığını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNE VURGU YAPILDI

Mısır'ın aniden Türkiye yanlısı bir tutum sergilediği için Yunanistan'dan uzaklaşmadığını belirten Loukopoulos, Kahire'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in yeniden şekillendiği bir dönemde stratejik alanını genişletmeyi amaçladığını kaydetti.

Kahire'nin Türkiye'nin önemli askeri, endüstriyel ve jeopolitik etkiye sahip bölgesel güç olduğunu bildiğini dile getiren Loukopoulos, "Suudi Arabistan'ın geniş ekonomik kaynakları var. Pakistan ise stratejik derinlik, nükleer caydırıcılık ve Müslüman devletlerle güçlü askeri iş birliği sunuyor. Mısır için tüm bu aktörlerle iş birliği seçim özgürlüğünü artırıyor" dedi.

Mısır ve Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte daha geniş bölgede güvenlik iş birliğinde ilerleme kaydettiğini aktaran Loukopoulos, Mısır Cumhurbaşkanı'nın bu iş birliğine büyük önem verdiğinin altını çizdi.

KAFKASLAR, AFRİKA, RUSYA...

Türkiye'nin Yunanistan'daki bazı çevrelerin göstermeye çalıştığı gibi ne izole edilmiş ne de köşeye sıkışmış durumda olduğunu ifade eden Loukopoulos, Ankara'nın büyüklüğüyle bölgeler arası siyasi etkisini ve dolayısıyla özgül ağırlığını artırmaya çalıştığını dile getirdi.

Loukopoulos, Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayiine sahip olduğunu, birçok cephede asker bulundurduğunu, silah satışını artırdığını, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar nüfuz alanını genişlettiğini ve hem Batı hem de Rusya ve Müslüman dünyasıyla açık iletişim kanalları sürdürdüğünü dile getirdi.