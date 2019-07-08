Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 65 kök kenevir ve 830 gram esrar ele geçirildi.Uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma baskını

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AB Yavuz'u hazmedemedi

Akdeniz'e kıyısı dahi olmayan Fransa gibi ülkeler bölgede söz sahibi olmaya çalışıyor. Türkiye'nin faaliyetleri ise AB'nin tepkisini alıyor.