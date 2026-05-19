Yunanistan'dan Dimetoka ve Kerpe'deki füze bataryalarını geri çekme kararı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.

Lübnan'a 13 adet M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesi de kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin modernize edilmesi onaylandı.

TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN YASASI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni yasa çıkarma ihtimali de toplantıda masaya yatırıldı.

Yunanistan hükümeti, mart ayı başında Dimetoka iline ve Kerpe Adası'na Patriot uçaksavar füze bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.