Yunanistan’dan gelen 39 kişi Bolu’da karantinada

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, ülkeye getiriliyor.

7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından Yunanistan’da yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 39 kişi, Bolu’ya getirildi.

GELENLER YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle Bolu’ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu’na yerleştirildi.

HEPSİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Yunanistan’dan gelenler parça parça yurda giriş yaptırıldıktan sonra kan örnekleri alınarak, odalarına gönderildi.