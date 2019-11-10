Yunanistan'da kendilerini Birleşik Makedonlar olarak adlandıran bir grup, Selanik'teki Diavata göçmen kampı yakınlarında yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol sloganıyla bir araya geldi.

Protesto devam ederken, diğer yandan da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

"ÜLKEMİZİN İSLAMLAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kampa 2 kilometre mesafede yanlarında getirdikleri domuz eti ve şarapları tüketen grubun dağıttığı bildiride, "Ülkemizin İslamlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bizim kültürümüz farklı." ifadeleri yer aldı.

YASA DIŞI GÖÇE KARŞI BOL DOMUZ ETİ VE ALKOL

"Yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol" sloganıyla toplanan ve Yunan bayrakları taşıyan grubun gösterisi yaklaşık iki saat sürdü.

Yunanistan'dan göçmenlere karşı domuz etli protesto VİDEO



IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Öte yandan kamp yakınlarında başka bir noktada da ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı. Polis, iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.