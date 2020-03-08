Yunanistan'dan mültecilere yardımları kesme kararı

Yunanistan, sınırına dayanan göçmenlere biber gazı, ses bombası ve gerçek mermilerle müdahale ediyor.

Avrupa'ya geçen göçmenlerden bazıları, şiddet uygulayan Yunan güvenlik güçlerince geri gönderiliyor.

YUNANİSTAN, GÖÇMENLERE YARDIMI KESİYOR

Tüm bunlar yaşanırken, Atina yönetimi tepki çekecek bir karar aldı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, ülkelerinde iltica başvuruları kabul edilen mültecilere mali yardımı keseceklerini duyurdu.

Mitarakis, bu karar ile Yunanistan'a geçmen isteyen göçmenleri vazgeçirmeyi hedeflediklerini söyledi ve şu şekilde konuştu:

"İltica hakkı tanınanlar için konaklama ve yardımlar bir ay içinde kesintiye uğrayacak. O andan itibaren, hayatlarını kazanmak için çalışmak zorundalar. Bu karar, ülkemizi göç akışları için daha az çekici bir yer haline getirecek."