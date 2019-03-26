Yunanistan'dan Türkiye'ye nota

Yunanistan diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
PROTESTO EDİLDİ
Görüşmede, Yunanistan Milli Günü törenleri kapsamında Didim açıklarındaki Eşek (Agathonisi) Adası'na giden Çipras'ın helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiği ileri sürülerek, Türkiye protesto edildi.
TACİZ OLMADIĞI AÇIKLANDI
Büyükelçi Özügergin, görüşmede, herhangi bir taciz olayının meydana gelmediğini vurguladı.
Türk güvenlik kaynakları da Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtmişti.