taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4566
Euro
6.18295
Altın
1314.25
Borsa
97378.58
Gram Altın
231.952

Yunanistan'dan Türkiye'ye nota

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın içinde olduğu helikopterin Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığı iddiasına ilişkin Türkiye'yi protesto ettiği bildirildi

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 19:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

sd

Yunanistan diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

PROTESTO EDİLDİ

Görüşmede, Yunanistan Milli Günü törenleri kapsamında Didim açıklarındaki Eşek (Agathonisi) Adası'na giden Çipras'ın helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiği ileri sürülerek, Türkiye protesto edildi.

TACİZ OLMADIĞI AÇIKLANDI

Büyükelçi Özügergin, görüşmede, herhangi bir taciz olayının meydana gelmediğini vurguladı.

Türk güvenlik kaynakları da Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

545
Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

40
BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

502
Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

112
Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

56
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

55
CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

387
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir