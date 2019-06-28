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Yunanistan'ın en işlek havalimanı özelleşiyor

Yunanistan, ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’nın yüzde 30’unu özelleştiriyor.

REUTERS | 28.06.2019 - 15:51..
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Ekonomide yaşanan darboğaz her ne kadar atlatılmış olsa da ödemeler nedeniyle Yunanistan finansman sıkıntısı çekiyor. Özellikle elinde avcundaki her şeyi Avrupalılara satmak zorunda kalan Atina yönetimi, yeni kaynaklar oluşturabilmek adına mevcut kurumları özelleştiriyor.

Yunanistan'ın en işlek havalimanı özelleşiyor

HAVALİMANI ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Ülkede özelleştirmeden sorumlu olan Yunanistan Varlık Geliştirme Fonu (HRADF) tarafından yapılan açıklamada, “Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Atina Uluslararası Havalimanı SA'nın (AIA) yüzde 30 hissesinin satışı için talep toplanıyor” denildi.

Kurum, önce ön eleme ardından da bağlayıcı tekliflerin alınacağı iki aşamalı bir özelleştirme yapılacağını belirtti. Duyuruda, ilgilenenlerin 30 Eylül tarihine kadar başvurması gerektiği belirtildi.

Yunanistan'ın en işlek havalimanı özelleşiyor

14 HAVALİMANI DEVREDİLDİ

2015 yılında Yunanistan, 14 havalimanının kontrolünü 1.3 milyar Euro karşılığında Alman Fraport şirketine devretmişti.

2009 yılından bu yana ciddi bir borç krizi yaşayan Yunanistan ekonomik krizi aşmak için kemer sıkma politikalarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu da muhalefetin ve halkın tepkisine yol açmıştı.

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