1 Selen Görgüzel'in eski hali Selen Görgüzel Alkan'ın 17 yaşındaki hali şaşırttı.

2 Emrah Karaduman'dan Aleyna itirafı Ünlü şarkıcı Emrah Karaduman, Aleyna Tilki'yle hiç aşk yaşamadıklarını açıkladı.

3 Kırklareli'de oylar yeniden sayılacak YSK'nın kararı üzerine Kırklareli'de 170 sandıkta, oylar tekrar gözden geçiriliyor. Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi önde götürüyor.

4 Yunanistan'ın F-35 planı Amerika'dan 70 askeri helikopter alan Yunanistan, F-35'lere de sahip olmak istiyor.

5 Aynur Aydın'ın hesabı hacklendi Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın sosyal medya hesapları hacklendi. Sanatçının, başta özel yazışmalar olmak üzere bazı uygunsuz resimleri de ortaya çıktı.

6 Mehmed Paksu ile yeni kitabı Helal Aşk’ı konuştuk Hayatımız içinden soru ve sorunlarımıza, dini ve ahlaki açıdan bakarak yanıtlar getiren Sayın Mehmed Paksu ile yeni kitabı Helal Aşk üzerine konuştuk…