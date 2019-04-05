Yunanistan'ın F-35 planı

Türkiye; Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini, Amerika'dan ise F-35'leri alacak olması Yunanistan'ı endişelendirdi.
Bölgede Türkiye'nin giderek güçlendiğini gören Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Amerika'dan acil olarak 70 askeri helikopter satın aldı.
ÇİPRAS İSTİYOR
Ülkenin ekonomik krizde olmasına rağmen bu adımı atan Çipras'ın yeni hedefi F-35 satın almak.
Bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump'a iletmeyi düşünen Yunanistan Başbakanı, halktan gelebilecek tepkilere kulağını tıkayacak.
5 ÜLKEYE F-35 SATIŞI
ABD Savunma Bakanlığı da Yunanistan'a F-35 satabileceklerinin işaretini verdi.
Amerika'nın Yunanistan dışında; Romanya, İspanya, Polonya ve Singapur'a da F-35 satabilmenin yollarını aradığı konuşuluyor.