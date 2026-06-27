Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları başladı

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Havaların ısınmasıyla orman yangınları tekrardan etkisini göstermeye başladı.

Artan hava sıcaklığı ve kuvvetli rüzgarlar sonucunda Yunanistan’ın birçok bölümünde orman yangınları baş gösterdi.

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

İnebahtı ili yakınlarındaki Kato Mamulada bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Volos ilinin Kalon Neron bölgesi yakınlarında çıkan yangında ise bölgedeki kuru otlar ve zeytin ağaçları alev aldı.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Viotia'nın Petra bölgesinde çıkan bir başka yangın nedeniyle bölge tahliye edildi.

Bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderilen uyarıda, Petra bölgesinin tahliye edilmesi ve Livadia bölgesine gidilmesi istendi.

RİSK YÜKSEK BÖLGELER

Tüm yangınlar için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Uzmanlar, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Atina, Viotia, Orta Yunanistan, Eğriboz Adası, Mora Yarımadası ve Doğu Ege'de yangın riskinin yüksek olduğunu belirtti.