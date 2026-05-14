Yunanlar işkembeye de göz dikti: Bakın adını ne koydular

Baklava, cacık, kahve derken bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan, yine Türk yemeklerini benimseme çabasında...

Mutfağımızın şifa dolu işkembe çorbası, bugünlerde Yunanların gündeminde.

Yunanistan, 500 yıllık Türk lezzeti işkembe çorbasını "Patsa" adıyla UNESCO’ya tescil ettirmek istiyor.

Selanik kentinde ünlü bir restoran sahibi olan Dimitris Tsarohas, Yunanistan adına tescil ettirmek için kapsamlı bir başvuru yaptı.

İddiası ise "Homeros’un ölümsüz eseri Odysseia’da geçen "yağ ve kanla dolu mideler" ifadesi"nin aslında işkembe çorbasına işaret etmesi.

İŞKEMBE BİZİMDİR

İşkembe çorbası, 17. yüzyıl İstanbul mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak saraydan halka kadar her kesimden insan tarafından tüketilmekteydi.

Müdavimler ve Sosyal Alan: İşkembeciler, geceleri içki alemlerinden çıkanlar, sabah namazı sonrası çorba içenler ve esnaflar için popüler bir buluşma ve dinlenme yeriydi.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi, 17. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatname'sinde İstanbul’daki işkembe satıcılarını ve bu dükkanların müdavimlerini detaylarıyla anlatıyor.