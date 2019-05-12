Yunanların ABD'den sipariş ettiği helikopterleri geldi

Ekonomik kriz içinde debelenen Yunanistan, Ege Denizi üzerinde yapacağı gözetleme faaliyetlerinde kullanmak için ABD’den taarruz helikopterleri satın almıştı.
Yunanların kriz sırasında nadir silah ithalatından biri olan ikinci el OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterlerleri Yunanistan’a ulaştı.
GEÇEN YIL DA KEŞİF HELİKOPTERİ HİBE EDİLMİŞTİ
ABD’nin, Yunanistan’a hibe ettiği 70 adet OH-58D tipi asker helikopter geçen hafta Virginia’dan gemiye yüklenmişti.
Geçen yıl alınan kararla ABD, Yunanistan'a 70 adet OH-58 D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopteri hibe etmişti.
70 adet savaş helikopterinin 36'sının operasyonlarda, 24'ünün eğitim alanında, diğer 10 helikopterin ise yedek parça gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılacağı açıklanmıştı.