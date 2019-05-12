taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Yunanların ABD'den sipariş ettiği helikopterleri geldi

OH-58 Kiowa Warrior helikopteri, Yunan ordusuna teslim edildi.

AA | 12.05.2019 - 17:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Yunanların ABD'den sipariş ettiği helikopterleri geldi

Ekonomik kriz içinde debelenen Yunanistan, Ege Denizi üzerinde yapacağı gözetleme faaliyetlerinde kullanmak için ABD’den taarruz helikopterleri satın almıştı.

Yunanların kriz sırasında nadir silah ithalatından biri olan ikinci el OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterlerleri Yunanistan’a ulaştı.

GEÇEN YIL DA KEŞİF HELİKOPTERİ HİBE EDİLMİŞTİ

ABD’nin, Yunanistan’a hibe ettiği 70 adet OH-58D tipi asker helikopter geçen hafta Virginia’dan gemiye yüklenmişti.

Geçen yıl alınan kararla ABD, Yunanistan'a 70 adet OH-58 D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopteri hibe etmişti.

70 adet savaş helikopterinin 36'sının operasyonlarda, 24'ünün eğitim alanında, diğer 10 helikopterin ise yedek parça gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılacağı açıklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

531
CEO Karakaş: Yerli otombil planı tıkır tıkır işliyor

CEO Karakaş: Yerli otombil planı tıkır tıkır işliyor

455
DSP adayı yarıştan çekildi

DSP adayı yarıştan çekildi

540
Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

253
Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

111
Milli İHA/SİHA Ege semalarında

Milli İHA/SİHA Ege semalarında

101
Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

322
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir