Yunanların ABD'den sipariş ettiği helikopterleri geldi

İşçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı.

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

Kargalardan kaçan ve kanadından yaralanan güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

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Ezandan önce patlayan top zabıtayı yaraladı

Bodrum'da ezandan 10 dakika önce patlayan Ramazan topu görevlinin göğsünden ve ellerinden yaralanmasına neden oldu.