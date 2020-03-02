Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan mültecilere, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
MÜLTECİLERİN BULUNDUĞU BOTU BATIRMAYA ÇALIŞTILAR
Yunan sahil güvenlik unsurları, mültecilerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla mültecilere vurdu.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince mültecilerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan mülteciler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.