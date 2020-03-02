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Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan mülteciler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 02.03.2020 - 14:36..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan mültecilere, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

MÜLTECİLERİN BULUNDUĞU BOTU BATIRMAYA ÇALIŞTILAR

Yunan sahil güvenlik unsurları, mültecilerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla mültecilere vurdu.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince mültecilerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü.

Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan mülteciler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı

Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı

Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı

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