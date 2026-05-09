Yunus Akgün: Galatasaray her sene şampiyonluğu kovalayacak

Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray topladığı 77 puanla birlikte rakiplerinin önünde 26. şampiyonluğunu ilan etti.

"HERKESİN BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Antalyaspor'u 4-2 yendikleri karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Hislerini anlatan Yunus, "Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Yunus, "26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.