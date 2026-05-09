Yunus Akgün, Galatasaray'la ligde 100. maçına çıktı
Galatasaraylı futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 100. maçını oynadı.
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün kariyerinde önemli bir anı yaşadı.
Karşılaşmada 11’de görev alan Akgün böylece Galatasaray ile Süper Lig’de 100. maçına çıktı.
Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu oynadığı 99 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırdı.
İLK MAÇI 2018 YILINDA
Yunus Akgün, ligde ilk kez sarı-kırmızılıların 27 Ağustos 2018 tarihinde Alanyaspor ile oynadığı müsabakada görev aldı.
Yunus söz konusu maçta 83. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine dahil olmuştu.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Okan Buruk göreve geldikten takımda önemli rol alan 25 yaşındaki futbolcu, onun döneminde ligde 84. maçını oynadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)