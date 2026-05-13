Yunus Öçal: Türkiye'yi Yunanistan'da en iyi şekilde temsil edeceğim

Panionios Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Yunus Öçal, sporcu alışverişinin Türkiye ile Yunanistan arasında bir köprü oluşturduğunu söyledi.

Yunan ekibindeki görevine şubat ayında başlayan Yunus Öçal, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"ÇOK ÇABUK KARAR VERDİK"

Panionios'taki kariyerine bir Avrupa maçı ile başladığını belirten Öçal, "Çok çabuk karar verdik. Eşimle konuştum ve hemen geldim. Her şey yaklaşık 3-4 gün içinde, hızlı bir şekilde gerçekleşti." dedi.

"KARŞILAMALARI ÇOK SICAKTI"

Yunanistan'da taraftarların genelde oturdukları şehir ve semtlerin takımlarını desteklediğini aktaran Öçal, Panionios'un bulunduğu Nea Smirni (Yeni İzmir) semtindeki taraftarlarla ilgili, "İlk başta karşılamaları çok sıcaktı. Çünkü birçok insan aslında Türkiye'den buraya gelmiş. Beni çok samimi karşıladılar. Daha önceden Yunanistan Milli Takımı ve AEK'te başantrenörlük yaptığım için, tanıdıklarından dolayı da hiçbir sorun yaşamadık. Her şey yolundaydı, çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

"MUAZZAM BİR DESTEK"

Taraftarlarından koşulsuz ve karşılıksız bir destek gördüklerini anlatan Öçal, şunları kaydetti:

“Muazzam bir destek. Uzun zamanlar önce Türkiye'de yaşadığımız sportif desteklere çok benziyor. O yüzden beni çok duygulandırıyor açıkçası. Buralı olmasanız bile ister istemez içinde hissediyorsunuz bu ortamın. Onlara elimizden geldiğince en iyisini vermek için çalışacağımıza söz verebilirim. Onun dışında Türkiye'yi de burada en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

"BİR BAĞLANTI, BİR KÖPRÜ KURDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ"

Yunus Öçal, hem Türkiye'den Yunanistan'a hem de Yunanistan'dan Türkiye'ye giderek çalışan birçok sporcu ve antrenör olduğunu belirterek, "Ben buna, 'Kültürel birlikteliği aynı zamanda sporla pekiştirmek.' diyorum çünkü aslında hiçbir farkımız yok. Günün sonunda hem spor evrensel bir dil hem de biz kültürel olarak birbirimize çok yakın insanlarız. Böyle geçişlerin olması çok güzel. Bir bağlantı, bir köprü kurduğumuzu hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ DİYELİM"

Gelecek sezon Panionios'un yardımcı antrenörünün de Türk olacağını aktaran Öçal, "Normalde çok olası bir durum olmamasına rağmen bana güvendikleri için bunu da kabul ettiler. Biz mutluyuz böyle şeylerin, geçişlerin olmasına. Sporun birleştirici gücü diyelim." diye konuştu.

"YUNANİSTAN BU KONUDA YAPILANIYOR"

Yunus Öçal, Türk Kadın Milli Voleybol Takımı'nın dünyada çok üst sıralarda yer aldığını dile getirerek, "Yunanistan bu konuda yapılanıyor. Onların da gerçekten çok yetenekli oyuncuları var. Sadece biraz daha düzenli ve sistematik gitmeleri gerekiyor. Bunu yaptıkları sürece daha yukarıları hedef edineceklerdir." dedi.

"4 KUPADA BİRDEN YARIŞACAĞIZ"

Gelecek sezon da Panionios ile çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Öçal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki sene 4 kupada birden yarışacağız. Ciddi bütçeli büyük bir takım kuruldu. İyi oyunculara sahibiz. Sezon başından itibaren iyi planlamayla beraber yaptığımız iyi yardımcı hoca transferleri de var. Kondisyonerimizi, yardımcı hocamızı iyi yerlerden getirttik. İyi bir birliktelikte takım kimyasını oturttuğumuz takdirde adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz.”

"ÇOK İDDİALI BİR TAKIM KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Tüm kupalarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Çok iddialı bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Ben de bu ekibin ve bu sürecin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çünkü çok heyecan verici bir ekip. Oldukça üst seviye oyunculara sahip bir ekip." ifadelerini kullandı.