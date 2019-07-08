Yurt dışı çıkış harcına zam yolda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.

Teklifin yasalaşması durumunda yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkacak.

Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

"Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır."