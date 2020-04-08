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Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 222'ye çıktı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan toplam 222 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA |
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Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 222'ye çıktı

Dünyayı pençesine alan koronavirüs nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla insan da enfekte oldu.

Türkiye önlemler kapsamında, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını farklı yollarla yurda getirdi.

Türkiye'ye gelmeyen Türk vatandaşları da Avrupa'da bu zor süreci atlatmaya çalışıyor.

Ülkemizde, korona salgınından 812 vatandaşımızı kaybetmemizin yanında, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan da kötü haberler geliyor.

SAYI 222'YE ÇIKTI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 222'ye çıktı

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