Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 320 oldu

Dünya genelinde konoravirüsten ölen Türklerin sayısı 320'ye çıktı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar en fazla Fransa'da ölüm gerçekleşti.

99 Türk vatandaşı Fransa'da hayatını kaybederken, bu sayı Almanya'da 71 oldu.

KIBRIS VE LÜBNAN'DA BİRER TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı, ölümcül virüs korona nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.