taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7056
Euro
6.3149
Altın
1466.88
Borsa
107312.64
Gram Altın
269.364
Bitcoin
43049.8

Yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, atılacak imzayla bir ay içinde ehliyetlerin yurt dışındaki misyonlardan alınabileceğini söyledi.

AA | 22.11.2019 - 10:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

G-20 toplantısı için Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya kentinde Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmede "Birlikte Türkiye-Japonya ilişkilerini daha da geliştireceğimizden şüphemiz yok. Sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum." dedi.

EHLİYET MÜJDESİ

Nagoya'daki başkonsolosluk açılışına da katılan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi verdi. Dışişleri Bakanı, atılacak imzayla bir ay içinde ehliyetlerin yurt dışındaki misyonlardan alınabileceğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

90
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

95
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

165
Menajer Ahmet Bulut, Dursun Özbek hakkında konuştu

Menajer Ahmet Bulut, Dursun Özbek hakkında konuştu

55
Kolombiya'da halk grev kararı aldı

Kolombiya'da halk grev kararı aldı

45
OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini yükseltti

OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini yükseltti

56
Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir