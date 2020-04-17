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Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '59 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayını evlerinde geçirebilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını' açıkladı.

AA |
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Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek

Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek

Koronavirüsle mücadeleye yönelik önlemler kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönmek isteyen yaklaşı 25 bin Türk vatandaşı yurda kontrollü bir şekilde getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 59 ülkedeki 25 bin Türk vatandaşını da Ramazan'dan önce yurda getirmeyi planlarıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk."

"59 ÜLKEDEN 25 BİN VATANDAŞIMIZ İÇİN BÜYÜK OPERASYON BAŞLATTIK"

"Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek."

"Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır."

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