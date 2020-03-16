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Yurt dışından dönen vatandaşlar karantinada tutulacak

İstanbul Valiliği, yurt dışından dönen vatandaşların, KYK yurtlarında 14 gün süreyle karantinada tutulacak.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 13:14..
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Yurt dışından dönen vatandaşlar karantinada tutulacak

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelecek Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak İstanbul'da karantina ve gözetim tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı; KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir.

Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz.

Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar." Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yurt dışından dönen vatandaşlar karantinada tutulacak

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