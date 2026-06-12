Yurt genelinde hafta sonu rekor sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek.

Özellikle iç kesimler ve güney bölgelerde termometreler 35-37 dereceye kadar çıkarken, bazı illerde yerel gök gürültülü sağanak ve fırtına riski de gözleniyor.

SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Bugün en sıcak günlerden biri yaşanacak.

Güneydoğu ve İç Anadolu'da yer yer 36-37 dereceye varan sıcaklıklar kaydedilecek.

Özellikle Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep civarlarında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Batı ve kuzey bölgelerde daha ılıman seyreden hava, bazı iç kesimlerde gök gürültülü sağanaklara yol açacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30-32 derece aralığında sıcak bir gün öngörülüyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü Doğu Karadeniz ve bazı kuzeydoğu illerinde sağanak yağış ihtimali artarken, iç ve güney bölgelerde 33-36 derece sıcaklıkların hakim olması bekleniyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava öngörülüyor.

Pazar gününün de oldukça sıcak geçmesi bekleniyor.

Ülkenin büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Maksimum sıcaklıkların 32-35 derece bandında seyredeceği, bazı güney illerinde 36 dereceyi geçebileceği tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR ÜLKEYİ HAKİMİYETİNE ALDI

Pazartesi günü sıcak hava dalgasının etkisinin sürmesi bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de 33-35 derecelik değerler ölçüleceği öngörülüyor.

Bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak ve yıldırım düşmesi riski olduğu değerlendiriliyor.

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK

Salı günü en sıcak günlerden birinin yaşanması bekleniyor.

Birçok ilde 35-37 dereceye ulaşan sıcaklıklar öngörülüyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da rekor seviyelere yaklaşılabileceği tahmin ediliyor.

Bazı kuzey ve doğu illerinde ise gök gürültülü sağanaklar devam edebilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

12 Haziran Cuma:

13 Haziran Cumartesi:

14 Haziran Pazar:

15 Haziran Pazartesi:

16 Haziran Salı: