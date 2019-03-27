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Yurt genelinde hava bugün parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğuda kar etkisini göstermeye devam ediyor.

İHA | 27.03.2019 - 09:41..
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Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR VAR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.

Yurt genelinde hava bugün parçalı bulutlu

HAVA SICAKLIKLARI ŞU ŞEKİLDE

Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 8
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Yurt genelinde hava bugün parçalı bulutlu

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