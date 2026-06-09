Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek.

Özellikle iç ve güney kesimlerde sıcaklıklar 35-37 dereceye kadar çıkarken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR HAKİM OLACAK

Bugünün, en sıcak günlerden biri olması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Güneydoğu'da, bazı noktalarda 37 dereceye varan sıcaklıklar kaydedilecek.

Batı ve kuzey kesimlerde ise nispeten daha ılıman hava hakim olacak.

Yer yer gök gürültülü sağanak yağış ihtimali özellikle iç ve doğu bölgelerde var.

TERMOMETRELER GİTTİKÇE YÜKSELİYOR

Yarın sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İç kesimlerde ve güneyde 35-36 derece civarı sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve bazı İç Anadolu illerinde gök gürültülü sağanaklar görülebileceği tahmin ediliyor.

KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLUYOR

Perşembe günü sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

Yağışlı havanın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda aktif olabileceği tahmin ediliyor.

Batı illerinde daha az yağış ve yüksek sıcaklığın hakim olacağı değerlendiriliyor.

40 DERECEYE YAKLAŞAN DEĞERLER GÖRÜLECEK

Cuma günü sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Güney ve güneydoğu illerinde 36-37 derecelik değerlerin ölçüleceği öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanakların, bazı illerde kısa süreli de olsa etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYECEK

Cumartesi günü, hafta sonuna girerken de sıcak havanın hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların yine iç ve güney bölgelerde olacağı öngörülüyor.

Yağış beklentisi önceki günlere göre biraz daha azalmakla birlikte, özellikle dağlık ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanaklar tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

9 Haziran Salı:

10 Haziran Çarşamba:

11 Haziran Perşembe:

12 Haziran Cuma:

13 Haziran Cumartesi: