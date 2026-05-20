Yurt genelinde sağanak alarmı: 5 kentte sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında kalan illerin genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını bildirirken, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısı için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

5 İLE SARI KODLU SEL UYARISI

MGM, Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için ise sarı kodlu sel alarmı verdi.

Güneydoğu Anadolu'nun batısında öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Tahminlere göre pazartesi gününe kadar yurdun büyük bölümünde, özellikle perşembe ve cumartesi günleri 81 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

BAZI KENTLERDE HAVA DURUMU

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

“- Kırklareli 14/22 derece.



- İstanbul 14/21 derece.



- Denizli 14/22 derece.



- İzmir 14/25 derece.



- Adana 17/22 derece.



- Ankara 11/18 derece.



- Samsun 13/21 derece.



- Erzurum 2/18 derece.



- Malatya 10/20 derece.



- Kars 0/18 derece.



- Diyarbakır 10/25 derece.



- Gaziantep 13/23 derece.”