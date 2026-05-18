Yurtta 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında fener alayı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te Masal Park'ta başlayan yürüyüş Festival Park'ta tamamlandı.

Ellerinde meşaleler ve dev Türk bayrağı taşıyan katılımcılar marş söyleyerek yürüyüşü gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 18 Mart Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü Rabia Meydanı'na kadar sürdü.

Ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı taşıyan katılımcılar mehter takımının söylediği marşlar eşliğinde yürüdü.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Parkı önünde toplanan katılımcılar Türk bayraklarıyla, mehteran ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

SAMSUN

Samsun'da Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Bando eşliğinde marşların söylendiği fener alayı İstiklal Meydanı'nda son buldu.

DÜZCE

Düzceliler, fener alayına katılmak için İstanbul Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehteranın çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen katılımcılar, Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Program, meydanda düzenlenen konserle devam ederken Karadeniz müzikleri ve DJ performansıyla vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.