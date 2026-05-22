Yurtta hava durumu: Yerel yağışlar ve parçalı bulutlu hava bekleniyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı havanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK

MGM’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2–4 derece altında olacak.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların Marmara’nın güneyi ve batısı, Ege’nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetini artırması bekleniyor.

RÜZGARIN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENİYOR

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23