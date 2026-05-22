Yurtta hava durumu: Yerel yağışlar ve parçalı bulutlu hava bekleniyor
MGM’den gelen tahminlere göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Marmara’nın güney ve batısı, Ege’nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetini artıracağı açıklandı.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
HAVA SICAKLIKLARI NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK
MGM’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2–4 derece altında olacak.
RÜZGARIN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENİYOR
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23