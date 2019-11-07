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Yürüyüş ekonomiye 100 milyar dolar kazandırabilir

İşverenler çalışanlarını Dünya Sağlık Örgütü'nün egzersizle ilgili kurallarına uymaya teşvik ederse dünya ekonomisi yılda 100 milyar dolar kazanabilir.

AA | 07.11.2019 - 10:04..
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Bir sağlık sigortası firması tarafından yapılan araştırmaya göre, günlük fazladan 15 dakika yürüyüş ya da 1 kilometrelik tempolu yürüyüş yapmak çalışanın verimliliğini artırıyor, yaşam süresini uzatıyor.

YAŞAM SÜRESİ UZUYOR, ÇALIŞAN HASTA OLMADIĞI İÇİN RAPOR ALMIYOR

Yaşam süresi uzadığı ve çalışanlar daha az hastalanıp rapor almadığı için toplamda çalışılan süre artıyor, bu da uzun vadede ekonomi için büyük bir artı anlamına geliyor.

Yürüyüş ekonomiye 100 milyar dolar kazandırabilir

100 MİLYAR DOLARLIK BİR KAZANÇ SAĞLANABİLİR

7 ülkeden 120 bin kişi ile yapılan araştırma, 18-65 yaş arası yetişkinlerin günde 15 dakika daha fazla yürüyüş yapmaları halinde, dünya ekonomisine yıllık 100 milyar dolar kazanç sağlanacağını gösteriyor. Araştırma ayrıca fiziksel olarak aktif olmayan 40 yaşındaki bir bireyin, günde 20 dakikalık tempolu yürüyüşle yaşam süresini ortalama 3.2 yıl uzatabileceğini de ortaya koydu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN EGZERSİZ ÖNERİSİ

Araştırmanın hareketsizlikle verimlilik arasındaki önemli ilişkiyi gösterdiğini dile getiren uzmanlar, araştırma sonuçları sayesinde politika yapıcılar ve işverenlerin de yeni bakış açıları edinmesi gerektiğini vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü, tüm yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta derecede egzersiz veya 75 dakika boyunca yoğun egzersiz yapmasını öneriyor.

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