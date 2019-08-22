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Yusuf Aktaş lakabını değiştirdi

Reynmen lakabının başka biri adına patentli olduğu ortaya çıkınca mahkeme kararıyla zorunlu olarak isim değişikliğine gidildi.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 20:09..
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Derdim Olsun ve Ela isimli iki şarkısıyla gündemden düşmeyen ve her gün başka bir kişi tarafından eleştirilen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın başı bu sefer de kullandığı takma isimle derde girdi.

Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabını Ömer Duvaklı isimli bir kişiye ait olduğu ve tüm hakların ondan olduğu ortaya çıktı.

REYNMEN ADI BAŞKASINA AİT ÇIKTI

'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi. Bunun üzerine harekete geçen Aktaş ise B planını devreye soktu.

YENİ ADI R REYNMEN OLDU

Karar itiraz eden ancak kabul edilmeyen Reynmen, 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak 'R Reynmen' markasını tescil etti.

Yusuf Aktaş lakabını değiştirdi

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