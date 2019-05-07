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Yusuf bebek için 6 günde 400 bin TL toplandı

"Fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle yoğun bakımda kalan beş aylık Yusuf Bozkurt'un tedavisi için gerekli olan 400 bin lira, sosyal medyada başlatılan kampanyayla toplandı.

AA | 07.05.2019 - 16:17..
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Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren, İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin bebeği Yusuf'un tedavisi için yurt dışından getirilmesi gereken ilaçla  ilgili Sakarya Valiliği'nden izin alınarak, yardım kampanyası başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda ilaç için gerekli olan 400 bin lira toplandı. İlacın yurt dışından getirilmesi için ise işlemler başlatıldı.

"İNANIYORUM SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Yardım kampanyasını sosyal medyadan başlatan gazeteci Mehmet Berk Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların desteğiyle büyüyen kampanyada gerekli olan miktar toplandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yusuf bebeğin çevresindekilerin kendisine ulaşması üzerine harekete geçtiğini ifade eden Ergin,  "Onlara, 'Valilik iznini alırsanız sonuna kadar destek olacağım.' demiştim. Valilikten gerekli izni aldıktan sonra bana haber ettiler. Ben de sözümü tutup sosyal medya hesabımdan destek verdim. Hafta sonu da dahil altı günde 400 bin lira topladık. Yusuf bebek inanıyorum sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

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