Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye oldu

Yusuf Güney, 9 Nisan'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Güney’in bir dijital yayın programında, içeriğinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayı hakkında özendirici açıklamalarda bulunduğu tespit edilmişti.

'UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN ÇAYI ÖZENDİRDİĞİ' GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yapılan araştırmalarda Ayahuska çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı etken madde içeren maddeyi özendirme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Tutukluluğunun ardından yargılama süreci devam eden Yusuf Güney, bugün mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yusuf Güney, daha önce de İstanbul'da yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelmiş, o süreçte sağlık kontrolü ve test işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.