Yusuf İbiş'ten Özgür Özel'e "Bir Gençlik Şöleni" yanıtı: Gençlerin muhakeme yeteneği seninkinden yüksek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadyumu’nda AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni Programı”na katıldı.

Türkiye’nin 81 ilinden 100 bini aşkın gencin katıldığı belirtilen programda sahne şovları ve konserler de gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, programa katılan gençlerin organizasyonun AK Parti’ye ait olduğunu önceden bilmeden davet edildiğini iddia etti.

ÖZEL, GENÇLERİN PROGRAMDAN HABERSİZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Özel, gençlere gönderilen davet mesajlarında AK Parti veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin herhangi bir ifade yer almadığını öne sürerek, “Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar ama mesajlarda AK Parti’nin ‘A’sı, Tayyip Erdoğan’ın ‘T’si bile geçmemiş. Anlaşılan gençler gelmez diye bir AK Parti etkinliğini konserle maskelemeye çalışmışlar” ifadelerini kullandı.

Gençlerin stadyuma geldiklerinde etkinliğin siyasi bir organizasyon olduğunu öğrendiğini savunan Özel, bazı katılımcıların bu duruma tepki gösterdiğini ileri sürdü.

"100 BİN GENÇ KATILDI DİYE PROPAGANDA YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Etkinliğe ilişkin açıklamalarında organizasyonun beklendiği gibi sonuçlanmadığını savunan Özel, “35 bin kapasiteli stadyuma 100 bin genç katıldı diye propaganda yapmaya çalıştılar ancak ortaya çıkan tablo AK Parti’nin gençlerle ilişkisi açısından ibretlik bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

YUSUF İBİŞ'TEN "GENÇLERİN MUHAKEME YETENEĞİ SENDEN YÜKSEK" ÇIKIŞI

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Bir Gençlik Şöleni” programına ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Özel’in açıklamalarını “hayretle izlediğini” belirten İbiş, haftalardır AK Parti logosuyla, sosyal medya üzerinden ve 81 ilde duyurusu yapılan programa gençlerin “kandırılarak” davet edildiği yönündeki iddiaları reddetti.

İbiş, Özel’in sözlerinin gençleri küçümseyen bir yaklaşım içerdiğini savunarak, “Bu ülkenin gençliğini ne okuduğunu bilmeyen, ne gördüğünü anlamayan bir kitleymiş gibi tarif etmesi hem ülkemiz gençliği hem de siyaseti adına son derece üzücüdür” ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜ DE ANLAMIYOR"

Etkinliğe katılım sayısına ilişkin tartışmalara da değinen İbiş, Özel’in stadyum kapasitesi üzerinden yaptığı değerlendirmelere karşı, stadyum dışındaki alanların da etkinlik kapsamında kullanıldığını söyledi. İbiş, “Tribünün dışındaki miting alanlarından, stadyum çevresindeki kalabalıktan bihaber. Gördüğünü de anlamıyor” dedi.

Açıklamasında CHP’ye yönelik eleştirilerde de bulunan İbiş, geçmişte seçilme yaşının 18’e düşürülmesi tartışmaları sırasında gençlerin küçümsendiğini öne sürdü. İbiş, “Kafa aynı kafa, zihniyet aynı zihniyet” ifadelerini kullandı.

"AK GENÇLİK SANA DAHA ÇOK ŞEY ÖĞRETECEK"

Gençlerin siyasi tercihlerini bilinçli şekilde yaptığını söyleyen İbiş, “Ülkemizdeki ortalama bir gencin muhakeme yeteneği seninkinden çok daha yüksek. Gençler neyi nasıl değerlendirdiklerini sandıkta gösterecek” değerlendirmesinde bulundu.

İbiş, açıklamasının sonunda ise “Sen bizi izlemeye devam et, AK Gençlik sana daha çok şey öğretecek” sözleriyle Özgür Özel’e seslendi.