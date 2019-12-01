Yusufeli ilçesine ulaşım tünellerle sağlanıyor

Artvin'de ulaşım eskisinden çok daha kolay sağlanıyor.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı ve yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kaldı.

Deriner Barajı nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu DSİ tarafından yeniden inşa edildi. 67 kilometre uzunluğunda bulunan ilçeye ulaşım 44 tünel ve 20 köprüyle sağlanıyor. 54 kilometresi 44 tünelle, 3,8 kilometre ise 20 köprüyle geçiliyor.

47 TÜNEL 35 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke genelinde tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatlarının yanı sıra, karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ediyor.

Yusufeli ilçesine ulaşım 44 tünel 20 köprü geçilerek sağlanıyor VİDEO



3 MİLYAR ÜZERİNDE ULAŞIM YATIRIMI

DSİ Artvin’de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 adet köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin’de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı. Artvin’de Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 kilometrelik Borçka-Artvin karayolu, 6,742 kilometrelik Borçka-Murgul karayolu inşaatı tamamlandı.

16,499 kilometre de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 kilometrelik 12 adet tünel ve 1,042 kilometrelik 10 adet köprü ve viyadük tamamlandı. Muratlı Barajı inşaatı sırasında 16,716 kilometrelik Borçka-Muratlı karayolu ve 416 metrelik 2 adet tünel ile 302 metrelik 3 adet köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı.

PROJELER DEĞER KATTI

Deriner Barajı’nda 22,7 kilometrelik varyant yolu, 39,3 kilometre Artvin-Erzurum yolu, 11,4 kilometre Artvin-Ardahan yolu, 7,9 kilometre Artvin-Ardanuç ve 2,5 kilometre Artvin-Ortaköy yolu yapıldı. Ayrıca Deriner’in inşaat sürecinde 17,784 kilometrelik 28 adet tünel, 1,309 kilometrelik 5 adet dengeli konsol köprü, 753 metrelik 3 viyadük ile 913 metrelik 11 köprü inşa edildi. Ayrıca 58,92 kilometrelik köy yolu yapıldı. İnşa edilen bu tünellerden Oruçlu Ripaj Tüneli (Zeytinlik-Oruçlu Tüneli) de 2019 yılı Temmuz ayı içinde ulaşıma açıldı.

Oruçlu Ripaj Tüneli 2 bin 277 metre uzunluğu ile Deriner, Borçka ve Muratlı Barajları yol relokasyonları kapsamında yapılmış en uzun tünel oldu. Yapımı süren Yusufeli Barajı çerçevesinde ise 5,94 kilometrelik bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca 3,866 kilometrelik 5 tünel ve 231 metrelik 3 köprü inşa edildi. Ayrıca Yusufeli Barajı köy yolları reloksayonları kapsamında da yaklaşık 40 kilometre civarında köy yolu inşa edilecek. 2018 yılında yapımına başlanan çalışmalar ise devam ediyor.