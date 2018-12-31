Yüzdeki değişiklikler hastalık belirtisi olabilir

İnsan vücudunun en hassas bölgelerinden biri olan yüz, aslında hastalıkları ele verebiliyor. Öyle ki, göz altı torbası ve şişlikler, ciltteki solgunluk, kızarıklık ve kabartılar ile yüzdeki aşırı kıllanma ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor.

İşte yüzde gizli olan 8 hastalık ve belirtisi:

- Kurumuş, çatlamış yüz ya da dudaklar: Bu susuzluğun yaygın bir belirtisi. Bunun yanı sıra ter bezi fonksiyonlarını da etkileyen daha ciddi bir probleme, hipotiroide veya şeker hastalığına da işaret edebilir.

- Aşırı yüz kılı: Üst dudak, çene ve alt çene hattında görülen istenmeyen kıllar polikistik over sendromunun (yumurtalıklarda küçük iyi huylu kistlerin oluşmasıyla beliren hastalık) belirtisi olabilir.

- Göz kapağında sarı, yumuşak leke, noktalar: Göz kapağında kolesterol dolu lezyonlar bulunan hastalarda kalp hastalığı görülme riski daha yüksek. 2011 yılında 13 bin hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre, son 20 yıl içinde muayene edilen hastaların yüzde 4’ünde bu noktalardan bulunduğu belirlendi. Bu hastaların neredeyse yüzde 70’inde damar sertleşmesi görülme ve yüzde 50’sinde kalp krizi geçirme riskinin daha fazla olduğu tespit edildi.

- Göz altı torbası ve şişlikler: Yorgun görünen gözler kan damarlarını genişleten ve onların sızıntı yapmasına neden olan kronik alerjiler için tehlike işareti. Gözlerin altındaki hassas olan ciltte, bu durum şişlik ve koyu mor-mavi halkalar oluşmasına yol açıyor.

- Yüz asimetresi: Bu durum felcin bir belirtisi olabilir. Felç durumunda konuşmada da bozukluk oluşur. Bunların yanı sıra tam olarak gülmenizde bir sıkıntı varsa mutlaka bir doktora gitmelisiniz.

- Soluk ten: Küçümsediğiniz değişiklikler bile bir şeylerin yanlış gittiğini gösterebilir. Ciltteki solgunluk kansızlığın bir belirtisi olabilir. Cildinizdeki sarılık ise karaciğer hastalığına işaret edebilir. Dudaklardaki ya da tırnak diplerindeki mavi renk ise kalp ya da akciğer hastalığının belirtisi olabilir.

- Kızarıklıklar ve kabartılar: Belirli sindirim sorunları cildinizde belirti verebilir. Kaşıntılı kırmızı şişlikler çölyak hastalığının belirtisi olabiliyor. Elmacık kemiği ile burun kemiğiniz üzerindeki kelebek şeklindeki kızarıklar ise lupus (deri veremi) hastalığına işaret edebilir. Alerjiler, egzema da yüzde kızarıklıkları tetikleyebilir.

- Basık çene: Kalın ve küçük çene uyku apnesi hastalığının bir belirtisi olabilir. Yüksek sesle horluyorsanız ve uyandığınızda başınız ağrıyorsa ya da gün boyunca aşırı derecede yorgunluk hissediyorsanız uyku apnesi sorununuz var demektir.