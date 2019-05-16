Türk tır şoförleri Özbekistan sınırında mahsur kaldı

26 gündür Özbekistan sınırındaki çölde bulunan şoförler, hastalıklar ve yılanlar ile boğuşuyor.

TÜRKMENİSTAN'A GEÇİŞ YAPAMAYAN ŞOFÖRLER ZOR DURUMDA

Tacikistan’dan çeşitli firmalar için pamuk, iplik, bakır gibi farklı mallar yüklenen Türk tır şoförleri, Özbekistan sınırında Türkmenistan’a geçiş yapamadıkları için mahsur kaldı. Türkmenistan ve Tacikistan arasında yaşanan diplomatik bir problem yüzünden Tacikistan’dan yüklenen malların, Türkmenistan’a geçişinin engellenmesi sebebiyle Özbekistan - Türkmenistan sınırındaki gümrük ofisine çok yakın bir arazide bekleyen yüze yakın Türk tır şoförü, 26 gündür bölgede mahsur kalmış durumda.

“HER GÜN 3-4 TANE YILAN ÖLDÜRÜYORUZ”

Mağduriyetleri hakkında açıklamada bulunan tır şoförlerinden Cihan Tunç, Özbekistanlı yetkililer ile görüştüklerini ve yetkililerin durum hakkında bir şey yapamayacağını belirttiğini aktardı. Türkmenistan’a alternatif olarak başta Kazakistan yolunu tutması istediklerini belirten Tunç; vize problemi, Kazakistan hükümetinin 22 tonajı geçen araçları kabul etmemesi ve ek para istemesi gibi sebeplerden bu yolu da tercih edemediklerini aktardı. Çalıştıkları firmalar ile de iletişime geçtiklerini ama onların da duruma müdahale edemediklerini belirten Tunç, kaldıkları bölgede her gün 3-4 tane yılan öldürdüklerini ve sineklerden dolayı hastalıkların görülmeye başlandığını aktardı.

Özbekistan’daki Türk Büyükelçiliği ile de iletişime geçtiklerini, ancak elçiliğin kendilerine yapabilecekleri bir şey olmadığını aktardığını belirten bir diğer tır şoförü Heybet Altekin ise günlerdir orada olduklarını ve kimsenin açıklama yapmadığını söyledi. Bu durumu ancak Türk hükümetinin çözebileceğini belirten Altekin, “Tüm yetkililere sesleniyorum. Bizi sahipsiz mi bırakacaksınız. İran’ın burada 3 tane tırı vardı. İran Konsolosluğu devreye girdi ve onları gönderdiler. Neredeyse 30 gündür buradayız.” ifadelerini kullandı.



