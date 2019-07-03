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Yüzmek doğumun kolay olmasını sağlıyor

Uzmanlar, bebek bekleyen anne adaylarının pek çok aktiviteden ‘bebek zarar görür’ düşüncesi ile uzak durduklarını, aksine hareketli bir yaşamın anne ve bebek için daha sağlıklı olduğunu belirtti.

İHA | 03.07.2019 - 15:59..
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Yüzmek doğumun kolay olmasını sağlıyor

Kadın Hastalıları ve Doğum uzmanları, hamilelerin olumsuz hava şartlarından ve aşırı sıcaktan daha çok etkilendiğini kaydetti.

"YÜZMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Sıcak havanın terlemeyi artırarak su ve tuz kaybına yol açtığını yüksek nemin de bu etkiyi arttırdığını belirten uzmanlar, “Sıcak yaz günlerinde hamilelik, sıkıntılı bir süreç gibi görünse de aslında avantajları da var. Pek çok hamile, kışın hava koşulları nedeniyle evden çıkamıyor. Bu da hareket kısıtlılığına neden oluyor.

Yazın hamilelerin güneşin dik gelmediği vakitlerde bol bol açık havada yürüyüş yapma, taze ve doğal sulu gıdalarla beslenme şansı daha yüksek.

Bunun yanında fırsatı olan hamilelerin yüzmesini de tavsiye ediyoruz. Yüzme sporu annene ve bebek için faydalı bir aktivite. Bunun yanında doğumun da daha kolay olmasını sağlar.” diyerek, hamilelerin bebek zarar görür düşüncesi ile yüzmekten vazgeçmemesini tavsiye etti.

"32. HAFTAYA KADAR TATİL YAPILABİLİR"

Hamilelik döneminde anne adaylarının da hekimleri ile görüşerek tatile çıkmalarını tavsiye eden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları, “Aydın, İzmir ve Muğla'da yaşayanlar bu konuda daha şanslı. Anne adayları güneş ışığının dik gelmediği saatlerde suyun keyfini yaşayabilir. Hamileler de tatil ve deniz keyfi yapabilir. Anne adayları 32. haftaya kadar hekimleri ile görüşerek tatil yapabilir. Ancak her zaman her yerde hijyen kurallarına dikkat etsinler. Havuz veya denizden çıktıktan sonra mantar oluşumuna karşı ıslak mayo ile beklemesinler.” dedi.

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