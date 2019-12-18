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Yüzüklerin Efendisi için aşırı kıl şartı

Dünyada yankı uyandıran filmin, dizi çekimlerine kısa bir süre sonra başlanacak. Dizinin kast ajansı, aşırı kıllı ve kırışıklığı olan oyuncular arandığını duyurdu.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 15:08..
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Yüzüklerin Efendisi’nin kast ajansı, dev bütçeli dizi için oyuncu arayışında enteresan bir yola başvurdu.

Ork rolünde oynayacak oyuncular için ilan açan ajans, “çok fazla kırışıklığı olan” ve “aşırı kıllı” oyuncular arıyor.

İLANDA YER ALAN İFADELER

Independent Türkçe’nin haberine göre, ajansın yayınladığı ilanda şu ifadeler yer alıyor:

“Biraz kırışıklığın mı var? Güneşin altında mı kaldın? Yüzün birazcık şey mi?”

Yüzüklerin Efendisi için aşırı kıl şartı

"DERİ ÇANTA GİBİ GÖRÜNÜYORSANIZ..."

Ajans, tüm yaş ve etnik gruplardan, karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı kişilere, boyu 1.52’nin altı ya da 1.95’in üstündekilere başvuru çağrısı yaptı. İlanlardan birinde ise, “Eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa bu role uygunsunuz.” deniliyor.

DİZİ ORTA DÜNYA'NIN İKİNCİ ÇAĞI'NI ANLATACAK

Filmin orijinal üçlemesinde orklar, Karanlık Lord Sauron’un ordularının askerleriydi. Fiziksel açıdan kısa boylu ve insansı yapıları olan orkların gergin ve kıvrımlı ciltleri vardı. Yüzüklerin Efendisi serisi ise JRR Tolkien’in yazdığı seriden binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na odaklanacak, film ise Üçüncü Çağı anlatıyordu.

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