Yüzünüze dokunduğunuzda titreyen koronavirüs bilekliği

Şu ana kadar binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, hem koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor hem de bu salgını nakite çevirmenin planlarını yapıyor.

Slightly Robot adlı bir girişim, geçtiğimiz üç yıl boyunca saç dökülmesini ve tırnak yemeyi engellemek için bir bileklik geliştirdi. Bu bilekliğe sahip kullanıcılar, yüzlerine ve saçlarına dokunduğunda bileklik otomatik olarak titriyordu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BİLEKLİK GÜNCELLENDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle bilekliği yeniden güncelleyen geliştiriciler, bilekliğe bir yer çekimi hareket sensörü ekledi.

DOKUNDUĞUNUZ BÖLGELERİN HARİTASINI ÇIKARIYOR

Bilekliği akıllı telefonunuzla eşleştirdiğinizde, elinizi yüzünüze yakınlaştırdığınız her anda bileklik otomatik olarak titriyor. Ayrıca cihaz, yüzünüzün hangi bölgesine ne sıklıkla dokunduğunuzu da mobil uygulama aracılığıyla sizlerle paylaşıyor.

Slightly Robot kurucu ortağı Matthew Toles, ''Koronavirüs şu anda dünyayıt tehdit ediyor ve herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Biz de virüsün yayılmasını engellemek için böyle bir yola başvurduk. En azından denedik.'' ifadelerini kullandı.

YÜZE DOKUNMAMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için yüzümüze hiçbir şekilde dokunmamamız gerektiğini söylüyor. Ancak ister istemez bu durumu unutup gün içinde onlarca kez yüzümüze dokunabiliyoruz.

Bu nedenle Immutouch adı verilen bu bileklikler, size bu durumu hatırlatmanın iyi bir yolu olabilir.

Geliştirici şirket, insanların virüs korkusundan faydalanmadığını göstermek için bilekliğin fiyatını hiçbir zam yapmadan 50 dolardan satıyor.

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