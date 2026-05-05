Yüzyılın buluşu: Evleri kahve telvesi ısıtacak

Dünya genelinde her gün yaklaşık 2,25 milyar fincan kahve tüketiliyor.

Geriye ise sadece telvesi kalıyor.

Çöpe giden kahve telveleri, artık daha kıymetli...

Güney Kore’deki Jeonbuk National University (JBNU) araştırmacıları, bu konuda dikkat çeken bir çözüm geliştirdi: Kahve telvesinden yalıtım malzemesi.

Araştırmayı yürüten ekipten malzeme mühendisi Seong Yun Kim, dünyada çok büyük miktarda kahve atığı oluştuğunu ve bunun büyük kısmının boşa gittiğini söyledi.

Yapılan çalışma ise bu atığın, yüksek değerli ve çevre dostu bir ürüne dönüşebileceğini ortaya koydu.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Kullanılmış kahve telvesi önce bir hafta boyunca 80°C’de kurutuluyor.

Ardından yüksek sıcaklıkta işlenerek biyokömür (biochar) haline getiriliyor. Bu malzeme; su, etanol ve propilen glikol gibi çevre dostu çözücülerle işleniyor.

Son olarak doğal bir polimerle karıştırılıp sıkıştırılıyor ve katı bir yalıtım malzemesine dönüştürülüyor.

Ortaya çıkan ürün, günümüzde kullanılan birçok yalıtım malzemesi kadar etkili.

Araştırmacılar, bu malzemenin özellikle binalarda ısı yalıtımı için kullanılabileceğini belirtiyor.

Hatta çatıdaki güneş panelleri yoğun çalışsa bile, iç mekanın serin kalmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.