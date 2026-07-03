Yüzyılın Konut Projesi'nde konut belirleme kuraları başlıyor

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu, geçerli başvuru olarak kabul edilmişti.

Hak sahipliği belirleme kura takvimi ise 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlamıştı.

İl il noter huzurunda çekilen kuralar, 27 Nisan’da İstanbul kurasının sona ermesiyle tamamlanmıştı.

YENİ AŞAMA BAŞLIYOR

Böylece 29 Aralık 2025 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yeni aşama, deprem bölgesi ile başlıyor.

KONUT BELİRLEME KURA SÜRECİ

Hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının belirleneceği konut belirleme kura süreci de hak sahipliği kurasında olduğu gibi yine Adıyaman ile başlıyor.

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılacağı törenle Adıyaman merkez için konut belirleme kuraları çekilecek.

İhaleler yapıldıkça diğer illerde de kura çekimleri devam edecek.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu süreçte hak sahibi vatandaşların hangi proje etabında, kaçıncı katta, hangi büyüklükteki daireye sahip olduğu belirlenmiş olacak.

Konut belirleme kuralarının ardından süreç, vatandaşların satış sözleşmelerini imzalaması ile devam edecek.

500 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamda 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.

Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak.

240 AY VADE

Proje kapsamında 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak.

Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

TAKSİTLER İSTANBUL'DA 7 BİN 313 TL'DEN BAŞLAYACAK

Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.

İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da üretilecek.

KİRALAMA DÖNEMİ

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak.

Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

Eylül ayı itibarıyla kiralık sosyal konutların kiralama süreci de başlayacak.

500 CAMİ İNŞA EDİLECEK

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek.

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

MAHALLE İÇİNDE İNŞA EDİLECEK PROJELER

Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.

TOKİ, sosyal devlet anlayışıyla dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projelerini başarıyla hayata geçiriyor.

BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 767 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 767 bin sosyal konut inşa edildi.

Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.