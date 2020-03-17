Zabıta, Beyoğlu'nda açık mekanları denetledi

Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet gösteren mekanların, dün gece itibarıyla geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi.

Bu karar doğrultusunda Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, kapatılmasında karar alınan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

"ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI"

Kasımpaşa'da kahve işleten bir esnaf, "Ben kurala uydum ve dükkanımı kapattım. Ne zaman açarlar bilemiyoruz ama kurallara uyacağız. Önce insan sağlığı. Biz de mağdur durumdayız, ancak yapacak bir şey yok. Devlet ve milletimiz var olsun. Bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

AÇIK MEKANLAR KAPATILDI

Denetim sırasında ekipler, vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunulmaması yönünde uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Genelgeye uymayan işletmeler ise ekipler tarafından uyarılarak kapatıldı.