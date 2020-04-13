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Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Amca, Mersin'de tedavi edilecek

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ayağındaki yaralar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

AA |
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Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Amca, Mersin'de tedavi edilecek

Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, topuğundaki yara nedeniyle Mersin'de tedaviye alındı.

Kılıçkını, Ordu'daki tedavisinin ardından geldiği Mersin'de kızı Deniz ile damadı Şehmuz Öztaş tarafından kentteki özel hastaneye götürüldü.

Muayenesinin ardından topuğundaki yara nedeniyle hastaneye yatırılan Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine karşı olan ilgiye şaşırdığını söyledi.

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Amca, Mersin'de tedavi edilecek

"DUYGULANDIM, İFTİHAR EDİYORUM..."

Bu kadar güzel ilgi beklemediğini dile getiren Kılıçkını, şöyle konuştu: "Duygulandım, iftihar ediyorum, mutlu oluyorum. Güzel insanlar var. Adam demiyorum. İnsan diyorum. Hanımefendi olsun, beyfendi olsun, hiç fark etmiyor. O da insan. Mersin'de kızım, damadım ve güzel torunlarım var. Ordu'da tek yaşadığımız için 'Bir yere kadar, artık yeter.' dedim. Bundan dolayı Mersin'e geldim."

"YAŞLI İNSANIN SOKAKTA NE İŞİ VAR?"

Kılıçkını, topuğundaki rahatsızlığın sürdüğünü ve tedavisinin devam edeceğini belirterek, "Sağ olsun devletimiz ve görevli memurlar ev ihtiyacımı temin ediyor. Mutlu oluyoruz. Bir yaşa gelince sokağa çıkma yasağı oldu. Zaten yaşlı insanın sokakta ne işi var? Çoçuğu, torunu var. Onlarla günlerini geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Amca, Mersin'de tedavi edilecek

"BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ"

Süreç sona erene kadar evde kalınmasını isteyen Kılıçkını, "Şu anda iyiyim ama hasta yatağına yatacağım. Ameliyata gireceğim galiba. Doktorun güzel bir ameliyatıyla eski gençlik çağına geleceğim sizin gibi. Şu an 77 yaşındayım. Her şeyi biraz kabul etmek lazım. Gençlik çağı gitti. 3 sene sonra 80 yaşında olacağım. Bir ömür böyle geçti." şeklinde konuştu.

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