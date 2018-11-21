Zafer Algöz'ü kızdıran yorum

20 Kasım'da hayata veda eden usta tiyatrocu Cengiz Baykal, sanat camiasını üzüntüye boğdu. Usta isim için taziye mesajı paylaşan meslektaşları, üzüntülerini dile getirdi.

59 yaşındaki Cengiz Baykal için bir taziye mesajı da usta oyuncu Zafer Algöz yayınladı. Algöz "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti. Mekanın cennet olsun canım benim" mesajıyla duygusal paylaşım yaptı. Algöz'ün paylaşımına bir takipçisinden ilginç bir yorum geldi.

"SIRA SENDE"

Algöz, paylaşımına "Sıra sana doğru geliyor Zafer abi" yorumunu yapan takipçisine sert çıktı. Algöz, "Böyle bir günde sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum.. Ya...k, pislik" cevabını verdi.