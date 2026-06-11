Zafer Ergin'den şaşırtan açıklama: Sünnet oldum

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği "Rıza Soylu" karakteriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

83 YAŞINDA

Yaşı sebebiyle sağlık sorunları yaşayan 83 yaşındaki Ergin'in enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıktığı açıklanmıştı.

"SÜNNET OLDUM"

Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, açıklamasıyla dikkat çekti. Ergin'e sağlık durumu soruldu. Oyuncu, "Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim. Neyse...” dedi.

Gülerek basın mensuplarıyla şakalaşan Zafer Ergin'in o halleri sosyal medyada da konuşuldu.

"20 SENEDİR POLİSİZ"

Ekranlara gelen diziler hakkında da konuşan Ergin, "Bazı kanallar özellikle mafya dizileri yapıyor. Halkın da istediği bu herhalde. Ortalığı toplamak için 20 senedir polislik yapıyoruz, itibarımız onlar kadar değilmiş gibi geliyor." diye konuştu.