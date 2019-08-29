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Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

Hakem kurulu memur maaşları için zam oranını belirledi. En düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 09:06..
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3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 yılları zam oranları belli oldu.

Hükümet ile memur sendikalarının anlaşamamsı sonrası toplanan hakem kurulu; hükümetin son teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zamda karar kıldı.

Zam oranları sonrasında memurların en çok merak ettiği ise maaşım ne kadar olacak sorusu.

EMEKLİLER İÇİN 2 BİN 623 TL

Zam öncesi 2 bin 522 lira olan en düşük memur maaşı 2 bin 623 lira olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 823 TL

Şu anda 3 bin 676 lira olan en düşük memur maaşı da 2020 yılındaki zamla 3 bin 823 lira olacak. 147 lira zamlanacak en düşük memur maaşına enflasyon oranına göre enflasyon farkı da ödenecek.

MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI

UNVAN TEMMUZ 2019 OCAK 2020(%4)
Müsteşar (1/4) 14.093 TL 14.657 TL
Memur-Lisans (9/1) 4.014  TL 4.175 TL
Öğretmen (1/4) 5.022 TL 5.223 TL
Başkomiser (3/1) 6.511 TL 6.771 TL
Polis memuru (8/1) 5.698 TL 5.926 TL
Uzman doktor (1/4) 7.747 TL 8.057 TL
Hemşire-Lisans (5/1) 4.871 TL 5.066 TL
Avukat(1/4) 6.350 TL 6.604 TL
En düşük memur maaşı 3.676 TL 3.823 TL

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