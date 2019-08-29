Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 yılları zam oranları belli oldu.
Hükümet ile memur sendikalarının anlaşamamsı sonrası toplanan hakem kurulu; hükümetin son teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zamda karar kıldı.
Zam oranları sonrasında memurların en çok merak ettiği ise maaşım ne kadar olacak sorusu.
EMEKLİLER İÇİN 2 BİN 623 TL
Zam öncesi 2 bin 522 lira olan en düşük memur maaşı 2 bin 623 lira olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 823 TL
Şu anda 3 bin 676 lira olan en düşük memur maaşı da 2020 yılındaki zamla 3 bin 823 lira olacak. 147 lira zamlanacak en düşük memur maaşına enflasyon oranına göre enflasyon farkı da ödenecek.
MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI
|UNVAN
|TEMMUZ 2019
|OCAK 2020(%4)
|Müsteşar (1/4)
|14.093 TL
|14.657 TL
|Memur-Lisans (9/1)
|4.014 TL
|4.175 TL
|Öğretmen (1/4)
|5.022 TL
|5.223 TL
|Başkomiser (3/1)
|6.511 TL
|6.771 TL
|Polis memuru (8/1)
|5.698 TL
|5.926 TL
|Uzman doktor (1/4)
|7.747 TL
|8.057 TL
|Hemşire-Lisans (5/1)
|4.871 TL
|5.066 TL
|Avukat(1/4)
|6.350 TL
|6.604 TL
|En düşük memur maaşı
|3.676 TL
|3.823 TL