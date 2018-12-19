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Zamana direnen daktilo ustası

Bursa'daki küçük atölyesinde 1968'den beri daktilo tamiri yapan Yunus Vardar, askerde öğrendiği mesleğini, kaybolmaya yüz tutmasına rağmen yarım asırdır sürdürüyor.

AA | 19.12.2018 - 13:45..
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Bursa'da yarım asırdır daktilo tamir eden 75 yaşındaki usta Yunus Vardar, kullanım alanı neredeyse kalmayan daktiloların ömrünü uzatıyor.

ASKERDE ÖĞRENDİ

Merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde, 1968'den beri daktilo tamirciliğiyle uğraşan Yunus Vardar, bu mesleği vatani görevini yaparken öğrendi.

Zamana direnen daktilo ustası

BOZUK DAKTİLOLARI TAMİR EDİYOR

Gelişen teknolojiyle birlikte, kullanım alanı neredeyse kalmayan daktilolardan vazgeçmeyen Vardar, bit pazarından aldığı bozuk daktiloları tamir ettikten sonra satışa sunuyor.

DAKTİLO SESİNDEN GELEN MUTLULUK

Yunus Vardar, nostaljik makineleri tamir etmekten ve daktilo sesinden mutluluk duyuyor.

Zamana direnen daktilo ustası

"GAZETECİLER BENİ ÇOK SEVER"

Yunus Vardar, "Bir pasaj içinde daktilo dükkanı açtım. O zamanlar zorluklar çektik. Arkamda kimse yoktu. Zamanla daha da öğrendim. Fotoğraf makinesi tamiri de yaptım. Basının fotoğraf makinesi, daktilo sıkıntılarını çözdüm. Uzun senelerden beri daktilo tamir ediyorum. Makine merakım olduğu için bu mesleğe devam ettim. Merakım olmasa bu yaşta çalışamam. İşi öğrenmek için çok zaman lazım. Kolay değil. Gazeteciler beni çok sever, eskilerin hepsi beni tanır. Onların bozulan daktilolarını ben tamir ediyordum. Eski hesap makinelerini de tamir ediyorum. Batman'a bile daktilo yolladım. Şu ana kadar kimseden şikayet gelmedi" dedi.

Zamana direnen daktilo ustası

İŞİNİ EKSİKSİZ YAPIYOR

Yunus Vardar, kullanılmayacak durumdaki daktilolara "antika" değeri kazandırdığını dile getirerek, "Atölyeye gelip 'Bu benim babamdan, dedemden kaldı. Usta bu makineyi çalıştırır mısın?' diyenler oluyor. Ben tamir ediyorum, makineyi almaya geliyorlar. Bir bakıyorlar ki daktilo değişmiş. Fabrikadan yeni çıkmış gibi arızasız bir şekilde teslim ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zamana direnen daktilo ustası


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