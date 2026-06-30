Zamlardan sonra oyun konsolu satışları çakıldı: PS5 ve Xbox zor durumda

Amerika Birleşik Devletleri pazar verilerine göre PlayStation, son 25 yılın en kötü mayıs ayını yaşarken Xbox ise kendi tarihindeki en düşük mayıs ayı satış performansını sergiledi.

Yaşanan bu sert düşüşlerin arkasında, yapay zeka veri merkezleri nedeniyle artan bellek maliyetlerinin konsol fiyatlarına yansıması yer alıyor.

SONY VE MICROSOFT'TAN PEŞ PEŞE ZAM HAMLELERİ

Sony, Mart ayında PS5 modellerine 100 ila 150 dolar zam yaparak standart fiyatı 549 dolara, Pro modelini ise benzeri görülmemiş şekilde 899 dolara yükseltmişti.

Bu hamle sonucunda PlayStation satışlarında yıllık bazda yüzde 58'lik bir gerileme ve dolar harcamalarında yüzde 43'lük bir azalma kaydedildi.

Xbox konsolları da geçen yıl iki kez zamlanırken, önümüzdeki ağustos ayında fiyatları 100 ila 150 dolar daha artıracak tarihin en yüksek üçüncü zammı bekleniyor.

Mayıs ayında adet bazında yüzde 12 düşüş yaşayan Xbox, yüksek fiyatların etkisiyle harcamalarda yüzde 7'lik bir artış gördü.

NINTENDO SWITCH 2 REKORA KOŞUYOR

Rakiplerinin aksine 50 dolarlık fiyat artışını Eylül ayına erteleyen Nintendo Switch 2, piyasadaki ilk yılını yaklaşık 5,9 milyon adetlik satışla tamamladı.

Bu başarıyla birlikte cihaz, 1995 yılından beri tutulan kayıtlara göre ABD tarihinde en hızlı satılan ikinci taşınabilir oyun konsolu unvanını aldı.

Pazar analistleri, ek fiyat artışları sebebiyle genel donanım harcamalarındaki bu yükselişin bir süreliğine son bulabileceğini öngörüyor.

Tüketicilerin konsol alımlarını, talebin patlayacağı Grand Theft Auto VI oyununun çıkacağı tatil sezonuna kadar erteleyebileceği belirtiliyor.