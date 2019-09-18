Zamlı akaryakıt fiyatları sonrasında vergi oranları

Akaryakıt fiyatlarına bu gece bir kez daha zam geldi. Buna göre; benzinin fiyatı İstanbul'da 7,23, Ankara'da 7,19 lira oldu. Elbette bu fiyatların içinde önemli oranda da vergi var.

432 TL'NİN 208 TL'Sİ VERGİ

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Twitter hesabından benzin ve motorindeki yeni fiyatlara göre vergi oranlarını yazdı. Bingöl, paylaşımında şunları belirtti; "Bu geceden itibaren Ankara'da 1 litre benzin yaklaşık 7.20₺ olacaktır.

Benzinin pompa fiyatının %48'i vergi olup buna göre;

-Hep 50₺'lik alanlar 24₺,

-Hep 100₺'lik alanlar 48₺,

-60 litrelik bir depoyu 432₺’ye dolduran şanslı azınlık ise 208₺ vergi ödeyecektir!"